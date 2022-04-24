Никосия, 24 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Президента Кипра Никос Анастасиадис заявил, что последствия событий на Украине повлияют на страну. Таким мнением глава государства поделился 23 апреля в рамках пасхального послания, передаёт ТАСС.

European People's Party Никос Анастасиадис

«Сегодня, к сожалению, в результате военных действий на Украине мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире», — заявил Никос Анастасиадис.

Он отметил, что власти государства намерены сотрудничать с политическими силами и социальными партнёрами для принятия мер, способствующих смягчению нового кризиса.

Президент Кипра также подчеркнул, что остров справился с пандемией коронавируса, которая началась в 2020 году. Это удалось сделать благодаря целенаправленным мерам правительства государства.