Хмеймим, Сирия, 24 апреля 2022, 03:35 — REGNUM На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла праздничная церковная служба для военных по случаю праздника Пасхи. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.
Отмечается, что не находящиеся на боевом дежурстве военнослужащие прошли крестным ходом. После этого было совершено пасхальное богослужение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.
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