Хмеймим, Сирия, 24 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла праздничная церковная служба для военных по случаю праздника Пасхи. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

Минобороны.рф Авиабаза «Хмеймим» в Сирии

Отмечается, что не находящиеся на боевом дежурстве военнослужащие прошли крестным ходом. После этого было совершено пасхальное богослужение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.