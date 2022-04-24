Москва, , 03:18 — REGNUM Облачная погода и небольшой дождь ожидаются 24 апреля в Москве. Информация об этом была опубликована 23 апреля на сайте Гидрометцентра России.

Москва. Пасмурное утро Василий Иванов © ИА REGNUM

Днём температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов. В Московской области в дневное время температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, ночью ожидается понижение температуры до +5 градусов.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/сек. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на Пасху в Москве ожидается до +10 градусов.

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