Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Погодные условия стали причиной переноса сроков возвращения космических туристов с Международной космической станции, теперь они смогут покинуть МКС 25 апреля (по московскому времени). Об этом 23 апреля заявила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс в социальной сети Twitter.

NASA МКС

На сегодняшний день на МКС находятся четыре космических туриста. Они прибыли туда в рамках первой полностью коммерческой миссии. Изначально они должны были вернуться в ночь с 19 на 20 апреля. Перенос отстыковки корабля Crew Dragon американской компании SpaceX связан с неблагоприятными погодными условиями.

«Из-за сильного ветра в районе приводнения мы теперь готовимся к отстыковке для миссии Ax-1 на воскресенье, 24 апреля, в 20:55 по времени восточного побережья США. Приводнение состоится около 13:00 25 апреля», — сообщила Кэти Людерс, учитывая местное время.

При этом перенос отстыковки не повлияет на планы по запуску Crew Dragon со сменным экипажем для МКС, который должен состояться 26 апреля (по московскому времени).

Напомним, ранее на перенос отстыковки повлияли погодные условия у побережья Флориды. При этом запуск второго корабля также переносился, но из-за планов по возвращению космических туристов.