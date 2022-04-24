Берлин, , 02:53 — REGNUM Политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна. Об этом 24 апреля заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью The New York Times.

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

«В долгосрочной перспективе вы не можете изолировать такую страну, как Россия – ни политически, ни экономически», — сказал Шрёдер.

Он подчеркнул, что промышленность Германии нуждается в российском сырье. Причём это касается не только энергоносителей, но и, например, редкоземельных элементов.

По мнению экс-канцлера, Германия и другие страны Европы восстановят связи с Россией после завершения специальной военной операции на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что эмбарго на российский газ может стать для Германии «настоящей катастрофой».

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