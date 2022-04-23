Манагуа , 24 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,3 были зарегистрированы у побережья Никарагуа в Тихом океане. Об этом сообщает 24 апреля геологическая служба США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Подземные толчки были зарегистрированы в 00:05 мск и в 00:10 мск, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 84 км от города Дириамбо в департаменте Карасо (население около 35 тыс. человек). Очаг поземных толчков залегал на глубине 35 км. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился в 112 км от Дириамбо, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти км.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7 в Боснии и Герцеговине, жертвой которого стала женщина.