Севилья, Испания, , 02:43 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Валенсией» в финале Кубка Испании по футболу. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM.

Футболисты «Бетиса» Erbudetriana

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. На 11-й минуте нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас открыл счёт. На 30-й форвард «Валенсии» Уго Дуро восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Бетиса» — 5:4. Решающий удар реализовал защитник Хуан Гонсалес. Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса пробил мимо ворот.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе и на полк не появился.