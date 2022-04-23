Берлин, 24 апреля, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии проведёт закупку 60 вертолётов CH-47 °F Chinook. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о проведении закупки для вооружения страны, передаёт издание Bild am Sonntag.

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Стоимость сделки между Германией и корпорацией Boeing составит 5 млрд евро. По информации источников, техника поступит заказчику не ранее 2025–2026 годов. Эта закупка позволит обновить технику и заменить винтокрылые машины CH-53G Stallion.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщит о решении Бундестагу на следующей неделе.