Москва, , 02:35 — REGNUM С праздником Пасхи поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 24 апреля сообщается на сайте правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами», — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что Пасха дорога всем, кто чтит непреходящие общечеловеческие идеалы и ценности.

Также подчёркивается, что церковь во главе с патриархом и совместно органами власти и общественными институтами развивает сотрудничество в таких сферах, как просвещение, культура, благотворительность, укрепление семейных ценностей, воспитание молодого поколения, сохранение исторического и культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя.

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