Москва, 24 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. С праздником Пасхи поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 24 апреля сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами», — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что Пасха дорога всем, кто чтит непреходящие общечеловеческие идеалы и ценности.

Также подчёркивается, что церковь во главе с патриархом и совместно органами власти и общественными институтами развивает сотрудничество в таких сферах, как просвещение, культура, благотворительность, укрепление семейных ценностей, воспитание молодого поколения, сохранение исторического и культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя.