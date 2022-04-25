Москва, 25 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Власти Армении своими крайне непрофессиональными действиями вызывают сильнейшую напряжённность в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

В Ереване достаточно серьёзная митинговая активность, причём высказываются о себе разные группы, в том числе и проукраинские. Несмотря на их абсолютную немногочисленность, проукраинские группы пытаются достаточно широко о себе заявить, в том числе разного рода провокационными акциями. Что требовало бы некоторой реакции армянского МИД и, возможно, политического руководства, особенно в контексте той позиции, которой Киев традиционно занимал в армяно-азербайджанском конфликте. Что же касается акций оппозиции, то их намерения достаточно серьёзные. Эти намерения вызываются постоянной угрозой приграничной безопасности и тревогой значительной части армянского общества относительно судьбы самой Республики Армения по мере дальнейших уступок Еревана в карабахском вопросе. Эта часть армянского общества уверена, что без Карабаха не будет Сюника, а без Сюника не будет самой Армении. Это всё придаёт серьёзный накал внутриполитическому противостоянию в Ереване. Власти могут пойти на применение силы, что, безусловно, вызовет эскалацию напряжённости. Это, конечно, нежелательный сценарий для Армении, однако основным виновником такой ситуации является власть со своими непрофессиональными, сумбурными действиями, которая пытается быть угодной всем, но, конечном итоге, окажется не угодной никому: Ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу.