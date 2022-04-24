Гагра, Абхазия, , 02:04 — REGNUM Частица Благодатного огня была доставлена в Абхазию из Иерусалима. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.

Зажжение Благодатного огня Дарья Антонова © ИА REGNUM

Частицу священного Благодатного огня доставили из Храма Воскресенья Христова в Иерусалиме в Абхазию, огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.

Благодатный огонь для верующих является священным символом. Верующие считают, что он нерукотворен и чудесным образом более десяти веков появляется в Кувуклии, как ответ на молитвы православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что частица Благодатного огня была доставлена в Храм Христа Спасителя в Москве.

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