В Абхазию доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима
Гагра, Абхазия, 24 апреля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Частица Благодатного огня была доставлена в Абхазию из Иерусалима. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зажжение Благодатного огня
Частицу священного Благодатного огня доставили из Храма Воскресенья Христова в Иерусалиме в Абхазию, огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.
Благодатный огонь для верующих является священным символом. Верующие считают, что он нерукотворен и чудесным образом более десяти веков появляется в Кувуклии, как ответ на молитвы православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что частица Благодатного огня была доставлена в Храм Христа Спасителя в Москве.