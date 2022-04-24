24 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Приднестровья о том, что Молдавия согласовала с Западом блокаду ПМР.

Тимур Кондратьев, , 09:30 — REGNUM Заявление главы МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталия Игнатьева о том, что блокадные действия Кишинёва в отношении ПМР согласованы с западными покровителями Молдавии, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничему история Грузии и Украины Молдавию не учит», — заметил Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что жители Приднестровья уже которое десятилетие живут, по сути, на полулегальной основе и терпят притеснения со стороны Молдавии.

«Всё угомониться не могут, везде русскоговорящих притесняют. Придётся спецоперацию расширять, судя по всему», — считает Сергей Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Приднестровья достаточно натерпелись препонов со стороны Молдавии, пора России восстановить историческую справедливость.

«Ещё одни «братья», которые других наших братьев притесняют. Ну сколько будет продолжаться эта вакханалия. Россия должна положить конец этой несправедливости. Наши люди даже в других странах должны быть защищены!» — поделился своим мнением Егор Д.

Часть людей полагает, что российское руководство должно надавить на Кишинёв экономическими рычагами, чтобы вынудить власти Молдавии отказаться от дальнейшей агрессии против Приднестровья.

«У России есть рычаги давления на Молдавию, просто они не применяются, пока Кишинёв красную черту не перешёл. Ответ, вы уж поверьте, будет катастрофическим для молдавской государственности. Если Санду хочет сохранить власть в стране, то пускай сидит смирно и даже не смотрит в сторону Приднестровья», — советует Людмила Л.

Майя Санду European People's Party

«А Молдавия забыла про газовый контракт? Если они будут агрессию в сторону Приднестровья осуществлять, то до прихода российских войск молдавская экономика будет сидеть без энергоресурсов из России. Без газа рухнет вся промышленность Молдавии, а жители свои многоэтажки дровами топить не будут», — отметил Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что существует и военный вариант помощи жителям Приднестровья, терпящим искусственную блокаду, устроенную властями Молдавии при посредничестве стран Запада.

«Значит, у наших войск появится новая цель после блокирования Николаева. Молдавия сама себе проблемы создаёт», — указывает Михаил Б.

«Судя по всему, денацификацию придётся проводить до границ царской России. Сами же напрашиваются на хороший тумак!» — пишет Сергей Я.

«Надо быстрее денацифицировать Молдавию, пока та в НАТО не вступила ненароком, иначе сотрут Приднестровье с лица земли», — предупреждает Олег Л.

Нашлись и те, кто уверены, что в интересах Кишинёва навсегда расстаться с Приднестровьем, отпустив его в свободное плавание.

«Тем временем Молдавия собирается в Евросоюз попасть. Уже заявку отправила. А кто же вас в Европу-то возьмёт с нерешённым территориальным вопросом? Вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте. Если хотите в Европу, то отпустите Приднестровье. А если же хотите быть вместе, то будьте готовы, что рано или поздно вы станете частью большой России. Это неминуемо. Выбирайте», — обращается Владислав Н.

Напомним, 23 апреля глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский» о том, что блокадные действия Кишинёва в отношении ПМР согласованы с западными покровителями Молдавии.