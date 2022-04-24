Детройт, США, , 01:45 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Евгений Малкин

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы. Также отличились Чад Руведел, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Крис Летанг и Дэнтон Хайнен.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Якуб Врана и Майкл Расмуссен.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 101 очко. «Детройт» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 70 очками.

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