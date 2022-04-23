Берлин, 24 апреля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что эмбарго на российский газ может стать «настоящей катастрофой» для Германии. Об этом Ванслебен сообщил в интервью изданию Deutschlandfunk.

ИА REGNUM Газ

Председатель Ассоциации отметил, что последствия эмбарго для Германии будут сильнее, чем пандемия коронавируса.

«В нынешней ситуации эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой. Это превзошло бы все, что мы испытали. Итак, сравнения с воздействием коронавируса полностью проваливаются в том, что мы знаем сегодня. Это будет намного сложнее», — отметил Ванслебен.

Он подчеркнул, что необходимо предпринимать меры, для достижения независимого положения от этой ситуации. Газ используется для производства в различных отраслях, от фармацевтики до литья стали.