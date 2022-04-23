Париж, 24 апреля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Лансом» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 68-й минуте счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Лионель Месси. На 88-й форвард «Ланса» Корентен Жан восстановил равновесие. При этом «Ланс» с 57-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитник Кевина Дансо.

Благодаря этому результату ПСЖ обеспечил себе досрочную победу в чемпионате Франции за четыре тура до конца первенства. На счету команды 78 очков после 34 туров. У «Марселя», который идёт на втором месте, 62 очка.

ПСЖ в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции и сравнялся по этому показателю с «Сент-Этьеном».