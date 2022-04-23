Лондон, 24 апреля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Добычу угля на новой шахте, которая была открыта впервые за 30 лет, собирается правительство Великобритании с целью снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом 23 апреля сообщает газета Daily Telegraph.

DariuszSankowski Шахта

За разработку новой угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Англии выступил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув. В правительстве Великобритании уверены, что данное предприятие обеспечит углём всё важнейшие сталелитейные заводы страны в условиях запрета поставок российских энергоресурсов.

Разрешение на строительство шахты было выдано в октябре 2020 года, но после критики со стороны экологов и оппозиции правительство инициировало проверку целесообразности проекта. Против строительства шахты выступил и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Однако ситуация, возникшая в связи с событиями на Украине могла побудить Джонсона к пересмотру своей точки зрения.

Министр Гоув должен принять окончательное решение по шахте к 7 июля. При этом в случае одобрения проекта у правительства могут начаться тяжбы с защитниками окружающей среды.

На шахте планируется добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого приходилось на Россию. В начале апреля МИД Великобритании объявил о планах полностью отказаться от поставок российского угля к концу текущего года.