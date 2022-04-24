Лондон, , 01:23 — REGNUM Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Об этом 24 апреля он сообщил после победы над Диллианом Уайтом.

Тайсон Фьюри Mike DiDomizio Twitter

«Я пообещал своей жене, что я не вернусь на ринг спустя 14 лет выступлений», — сказал Фьюри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фьюри нокаутом победил Уайта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он во второй раз подряд успешно защитил титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе.

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