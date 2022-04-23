Лондон, 24 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM.

Flickruser Тайсон Фьюри

Фьюри победил нокаутом своего соотечественника Диллиана Уайта. Бой прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Поединок завершился в шестом раунде, в концовке которого Фьюри провёл успешную атаку. Он нанёс нокаутирующий удар, после которого Уайт не смог продолжить поединок. Уайт поднялся на ноги, но судья принял решение остановить бой, поскольку боксёр потерял равновесие.

Фьюри во второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Всего за карьеру он провёл 33 боя, в которых одержал 32 победы и ещё один поединок завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.