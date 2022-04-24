Берлин, , 01:33 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина получает от стран-участников НАТО старые танки. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

Эта техника представляет собой единицы из бывших советских арсеналов. Он отметил, что «большинство восточно-европейских партнеров по НАТО поставляют именно такое оружие». Шольц подчеркнул, что пока ни одна страна не поставила Украине западные танки.

Шольц отметил, что от ФРГ осуществлялась поставка противотанкового оружия, зенитной техники, боеприпасов и транспортных средств.

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