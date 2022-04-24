Мюнхен, Германия, , 01:06 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ФК Бавария Мюнхен

В составе «Баварии» голы забили полузащитник Серж Гнабри, нападающий Роберт Левандовски и хавбек Джамал Мусиала. У «Боруссии» отличился Эмре Джан, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Бавария» обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии за три тура до конца первенства. На счету команды 75 очков после 31 тура. У «Боруссии», которая идёт на втором месте, 63 очка.

«Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии. Всего команда завоевала 32-й титул чемпиона страны в своей истории.

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