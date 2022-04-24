Тунис, 24 апреля 2022, 01:00 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, ещё десять пропали без вести в результате крушения четырёх судов с нелегальными мигрантами у берегов Туниса. Об этом 23 апреля сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что всего на лодках было около 120 человек, из них 98 были спасены береговой охраной Туниса.
Ранее ИА REGNUM сообщало о потерпевшей крушение у берегов Ливана лодке с 60 людьми на борту. Большая часть людей с судна были спасены благодаря военным. Основная часть пассажиров на лодке является гражданами Сирии.
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