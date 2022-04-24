Тунис, , 01:00 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, ещё десять пропали без вести в результате крушения четырёх судов с нелегальными мигрантами у берегов Туниса. Об этом 23 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Уточняется, что всего на лодках было около 120 человек, из них 98 были спасены береговой охраной Туниса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потерпевшей крушение у берегов Ливана лодке с 60 людьми на борту. Большая часть людей с судна были спасены благодаря военным. Основная часть пассажиров на лодке является гражданами Сирии.

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