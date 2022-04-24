Мариуполь, ДНР, , 00:49 — REGNUM Тела 11 погибших мирных жителей извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя ИА REGNUM

Спасатели МЧС ДНР при поддержке местных волонтёров уже четыре дня ведут разбор завалов разрушенного здания.

«Разбор завалов идёт уже четыре дня, пока найдены тела 11 мирных жителей», — приводит ТАСС слова сотрудника МЧС.

Отмечается, что под завалами, скорее всего, ещё остаются тела. Пока не начаты работы в той части здания, где был концертный зал. Судя по характеру разрушений, там был эпицентр взрыва.

Уцелевшая часть здания театра почти полностью выгорела изнутри. На некоторых стенах образовались большие трещины.

Напомним, 16 марта украинские нацисты взорвали здание драмтеатра в Мариуполе вместе с находившимися там людьми.

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