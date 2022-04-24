Бейрут, , 00:24 — REGNUM Большая часть пассажиров с борта затонувшего судна в порту Триполи в Ливане была спасена. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

К спасению пассажиров были привлечены ливанские военные, они спасли большую часть людей с потерпевшего бедствие судна. Проводятся работы по эвакуации остальных пассажиров, информация о погибших не сообщалась.

Уточняется, что военных активное содействие оказывают местные жители, они помогают доставлять пострадавших на берег. По предварительным данным, большая часть пассажиров судна являются гражданами Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у порта города Триполи затонуло судно с 60 людьми на борту. Ливанское отделение Красного Креста направило в общей сложности в порт десять машин скорой помощи.

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