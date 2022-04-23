Бейрут, 24 апреля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Большая часть пассажиров с борта затонувшего судна в порту Триполи в Ливии была спасена. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

К спасению пассажиров были привлечены ливанские военные, они спасли большую часть людей с потерпевшего бедствие судна. Проводятся работы по эвакуации остальных пассажиров, информация о погибших не сообщалась.

Уточняется, что военным активное содействие оказывают местные жители, они помогают доставлять пострадавших на берег. По предварительным данным, большая часть пассажиров судна являются гражданами Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у порта города Триполи затонуло судно с 60 людьми на борту. Ливийское отделение Красного Креста направило в общей сложности в порт десять машин скорой помощи.