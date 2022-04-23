Москва, 24 апреля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Вакцинация населения за 10 лет позволит сохранить жизни более 50 млн человек по всему миру. Об этом 24 апреля сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, передаёт ТАСС.

Николай Хижняк, ИА REGNUM Вакцинация

Пандемия коронавируса показала, насколько действенны вакцины в борьбе с вирусами и инфекционными болезнями. Кампания по вакцинации людей от заболеваний, по прогнозам экспертов, позволит сохранить большое количество жизней мирового населения.

«Вакцинация является самым эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний и защищает здоровье и жизни людей на протяжении более 200 лет. Математическое моделирование показывает, что при условии достижения высокого охвата вакцинацией в период с 2021 по 2030 год вакцинация позволит предотвратить в общей сложности 51 миллион случаев смерти», — заявил Чуланов.

На сегодняшний день имеются эффективные вакцины, которые позволяют защитить организм человека от развития 25 инфекционных болезней. К тому же они достаточно безопасны.

Отметим, прививание населения позволило не допустить массового заражения натуральной оспой, риск заболевания полиомиелитом сократился на 99%. Вакцины помогли и в борьбе с другими вирусами и болезнями.