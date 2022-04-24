Москва, 24 апреля 2022, 00:26 — REGNUM Частицу благодатного огня из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом 24 апреля сообщает участник богослужения, передают РИА Новости.
Благодатный огонь является важной часть праздника Пасхи. Он служит символом нерукотворного света Воскресения Христова. Более десяти столетий огонь освещают в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в преддверии праздника.
Напомним, что частицу благодатного огня в Москве встретили в аэропорту Внуково-3. Огонь был доставлен в столицу России на борту специального рейса из Иерусалима. В дальнейшем его доставят и в другие города страны.
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