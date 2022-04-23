Москва, 24 апреля, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Частицу благодатного огня из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом 24 апреля сообщает участник богослужения, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Благодатный огонь является важной часть праздника Пасхи. Он служит символом нерукотворного света Воскресения Христова. Более десяти столетий огонь освещают в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в преддверии праздника.

Напомним, что частицу благодатного огня в Москве встретили в аэропорту Внуково-3. Огонь был доставлен в столицу России на борту специального рейса из Иерусалима. В дальнейшем его доставят и в другие города страны.