Москва, , 00:13 — REGNUM На пасхальную службу в храм Христа Спасителя приехал президент России Владимир Путин. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM.

Храм Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Традиционно президент встречает праздник Пасхи в этом храме Христа Спасителя. Рядом с ним мэр Москвы Сергей Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пасхальное богослужение проходит в храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте ранее в этом сюжете: Пасхальное богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве