Москва, 23 апреля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В Москве в храме Христа Спасителя проходит пасхальное богослужение. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Торжественное богослужение в честь праздника Пасхи проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, ранее из Иерусалима в Москву прилетел самолет с Благодатным огнем.

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