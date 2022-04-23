Москва, , 23:57 — REGNUM Американская авиакомпания «Air Lease» откажется от 27 самолетов, которые находятся в лизинге в России, сообщает Reuters.

Самолеты ThePixelman

Речь идет о 21 самолете, принадлежащем Air Lease, и шести суднах в парке, который находится под управлением компании. Эти 27 самолетов находятся в лизинге у российских авиакомпаний и остаются в РФ после введения западных санкций.

«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены и которые остаются в России», — говорится в заявлении авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков оценил идею национализации имущества ушедших из России компаний.