Анкара, 23 апреля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Власти Греции добиваются того, чтобы Турция присоединилась к санкциям Запада против России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает телеканал Trt

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться». Есть только Греция и сторона греков-киприотов», — отметил турецкий дипломат.

«Они поднимают этот вопрос на заседаниях Европейского союза. Причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», — добавил Чавушоглу.

Напомним, после начала специальной военной операции России по денацификации Украины страны Запада, в том числе и Греция, ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Так, из-за запретительных мер 19 апреля в Греции, в бухте Каристос около острова Эвбея, греческими властями был задержан танкер Pegas, который ходит под флагом России.

В свою очередь, официальная Анкара указывает на то, что не станет вводить санкций против России. По словам Чавушоглу, «неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника».