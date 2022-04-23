Оттава, 23 апреля 2022, 23:45 — REGNUM Посол РФ в Оттаве Олег Степанов попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли повлиять на администрацию США, планирующую распространить ложную информацию об использовании Россией оружия массового уничтожения (ОМУ).
Посол распространил заявление о том, что соответствующая информация передана правительству Канады, местным СМИ и дипломатам других государств в Оттаве.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом.