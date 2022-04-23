Оттава, , 23:45 — REGNUM Посол РФ в Оттаве Олег Степанов попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли повлиять на администрацию США, планирующую распространить ложную информацию об использовании Россией оружия массового уничтожения (ОМУ).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии», — цитирует дипломата ТАСС.

Посол распространил заявление о том, что соответствующая информация передана правительству Канады, местным СМИ и дипломатам других государств в Оттаве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом.