Оттава, 23 апреля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли повлиять на администрацию США, планирующую распространить ложную информацию об использовании Россией оружия массового уничтожения (ОМУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии», — цитирует дипломата ТАСС.

Посол распространил заявление о том, что соответствующая информация передана правительству Канады, местным СМИ и дипломатам других государств в Оттаве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом.