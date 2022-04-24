24 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:22 — REGNUM Намерение руководства Российской Федерации подготовить иски для возврата практически половины своих международных резервов, оказавшихся замороженными западными странами, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 апреля в социальной сети.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Запад показал, что если ему выгодно, он любыми законами подотрётся. Резервы можно вернуть только шантажом (излюбленным оружием Запада), как можно покрепче схватив за яйца тех, кто в руках держит наши деньги», — написал Денис Р.

Многие пользователи считают, что США и их европейские вассалы, по сути, украли российские резервы, присвоив деньги российских налогоплательщиков себе.

«Как они вообще могут чьи-то деньги трогать? Как по мне, тут есть какая-то нелогичная вещь. И правильно, что готовятся судебные иски, их нужно за это наказывать по закону, потому что закон на нашей стороне», — пишет Виктория А.

«Запад расписался в том, что он международный бандит. Грабит чужие страны, отбирает у них деньги. Такое никто уважать не будет. Вскоре на США и Европе это очень сильно скажется, от них начнёт весь мир отворачиваться», — предрекает Татьяна В.

Некоторые комментаторы подозревают, что Америка не рискнёт присвоить себе изъятые у России средства, поэтому будет до последнего удерживать их, не давая Российской Федерации распоряжаться почти половиной своих резервов.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что даже США не пойдут на реальную кражу российских активов. Это будет считаться всеми как настоящий рэкет. Другим странам это не понравится, каждый будет представлять себя на месте России, которая, по сути, не сделала ничего того, чего бы не позволили себе Штаты», — считает Виктория К.

Часть людей уверена, что российские власти сумеют выбить из Запада свои замороженные международные резервы.

«Вернём! Ещё у них отожмём что-нибудь в придачу. Рано или поздно риторика Запада поменяется и власть там тоже. Все заберут своё, что было несправедливо распределено ранее», — убеждена Ольга Г.

«Если Набиуллиной удастся вернуть эти активы, её следует представить к государственной награде. Но, ребята, не будем наивными. С замороженными резервами можно проститься навсегда. Повторяется история с золотым запасом Российской Империи, который так же был заморожен британцами после революции в 1917 году», — указывает Любовь К.

Ряд пользователей предлагает российским властям склониться в сторону альтернативного варианта: следует забрать себе иностранные активы на территории России на такую сумму, какую Запад украл у Российской Федерации.

«Если это возможно, то следует провести национализацию активов иностранных компаний в равной доле с замороженными резервами Российской Федерации за рубежом», — поделился своим мнением Vlad F.

«Нам надо просто конфисковать имущество западных компаний в России до тех пор, пока не будут разморожены Западом все российские активы. Вот так. Это реально единственный путь», — уверен Евгений К.

Напомним, 19 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что Российская Федерация готовит иски для возврата международных резервов. Банк России опубликовал также данные, согласно которым международные резервы РФ с 8 по 15 апреля выросли на 0,3% и составили $611,1 млрд, но практически половина из них попала под процедуру заморозки со стороны западных стран.