Триполи, Ливан, 23 апреля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Ливанское отделение Красного Креста сообщило 24 апреля о том, что у берегов ливанского Триполи затонуло судно, на котором находилось несколько десятков человек. Соответствующее заявление организация распространила на своей странице в Twitter.

Рыболовное судно

«Судно, на борту которого было порядка 60 человек, затонуло», — заявили в Красном кресте.

«Ливанский Красный Крест направил семь машин скорой помощи в порт Триполи», — добавили в организации.

Напомним, 20 апреля в заливе Фанранг во Вьетнаме произошло столкновение двух грузовых кораблей, в результате чего одно из них затонуло.