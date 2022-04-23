Женева, Швейцария, 23 апреля 2022, 23:16 — REGNUM Распространение острого гепатита неясного происхождения среди детей выявлено в 12 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — говорится в заявлении организации.
Известно, что случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Испании, США, Дании. Россия в этом списке пока не фигурирует.