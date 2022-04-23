Женева, Швейцария, 23 апреля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Распространение острого гепатита неясного происхождения среди детей выявлено в 12 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — говорится в заявлении организации.

Известно, что случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Испании, США, Дании. Россия в этом списке пока не фигурирует.