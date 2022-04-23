Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Пресс-служба внешнеполитического ведомства США отказалась комментировать заявление Владимира Зеленского о его встрече с главой Госдепа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

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Ранее во время пресс-конференции лидер Украины Зеленский указал на то, что в воскресенье, 24 апреля, в Киев прибудут государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остиным.

«Мы отказываемся комментировать», — приводит агентство слова представителя Госдепа.

Подобная же реакция на слова Зеленского последовала и в Пентагоне, где также не стали комментировать возможный визит Остина в украинскую столицу.