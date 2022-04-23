Мариуполь, ДНР, 23 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. 24 апреля в Мариуполе в четырех церквях пройдут пасхальные богослужения. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко журналистам ТАСС.

NikolayFrolochkin Пасха

«В четырех церквях Мариуполя завтра (24 апреля) будут проводить пасхальные богослужения, — сказал он. — На левом и правом берегу города».

Он отметил, что местные православные священники Московского патриархата проведут в праздничный день богослужения.