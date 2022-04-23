Тель-Авив, Израиль, 23 апреля 2022, 22:50 — REGNUM Урегулирование ситуации между Украиной и Россией стало темой телефонных переговоров между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 23 апреля заявили в канцелярии израильского премьера.
Ранее стало известно о том, что израильские власти готовы провести встречу в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам официальных представителей страны, Израиль посчитал бы «большой честью» проведение возможных переговоров.
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