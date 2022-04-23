Тель-Авив, Израиль, , 22:50 — REGNUM Урегулирование ситуации между Украиной и Россией стало темой телефонных переговоров между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 23 апреля заявили в канцелярии израильского премьера.

Нафтали Беннет The Israel Project

«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем», — отметили в канцелярии.

«В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — добавили в администрации премьер-министра Израиля.

Ранее стало известно о том, что израильские власти готовы провести встречу в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам официальных представителей страны, Израиль посчитал бы «большой честью» проведение возможных переговоров.

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