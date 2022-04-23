Буэнос-Айрес, 23 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Объявление санкции в отношении России не является продуктивным путем для достижения мира, заявил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.

Флаг Аргентины

«Объявление санкций и блокад не является продуктивным путем достижения мира, диалога и дипломатических переговоров», — цитирует чиновника агентство Telam.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции напомнил, что страна не является участником антироссийских санкций.