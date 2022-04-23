Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 22:36 — REGNUM На Ямале 40 лет назад на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород строители написали «Вашим санкциям труба, господин Рейган!». Это было в 1982 году, сообщил губернатор ЯНАО, глава комиссии Госсовета по молодёжной политике Дмитрий Артюхов на Сабетте финалистам конкурса «Большая перемена».

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, 1982 год Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Мы всегда были под какими-то санкциями. Только наша страна выходила на нормальный уровень развития, как находились страны, в первую очередь, западные, которые были этим недовольны. Всегда все хотят, чтобы Россия была на догоняющих позициях, чтобы наши проекты срывались, чтобы у нас ничего не получалось. Как тогда, так и сейчас мы эти вызовы принимаем, с ними справляемся и идём дальше», — пояснил российским школьникам глава ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей»

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