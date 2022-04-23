Донецк, , 22:35 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что в ДНР за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли пятеро военнослужащих.