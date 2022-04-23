Брюссель, 23 апреля 2022, 22:28 — REGNUM Руководство Европейского союза намерено возобновить переговоры с Индией с целью ослабить зависимость страны от сотрудничества с Россией, сообщает 23 апреля агентство Bloomberg.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится €62,8 млрд торговли товарами.
И ЕС, и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является крупнейшим в мире покупателем российского оружия, которое, по ее словам, используется для сдерживания агрессии со стороны соседей Пакистана и Китая.