Тюмень, 23 апреля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Тюмени построят завод по производству бетулина. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Сумма инвестиций в основной капитал составит 142 млн рублей, будут созданы 36 новых рабочих мест. Новый завод к 2026 году должен выпускать 12 тонн бетулина в год.

Инвестору — ООО «Биологическое предприятие» — выделен под завод в аренду участок, а пять гектаров в селе Утешево. Получение земли на льготных условиях позволит начать строительство уже в 2022 году, отмечают в департаменте.

Поясняется, что бетулин используется в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической, пищевой промышленности.