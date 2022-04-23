Москва, , 22:17 — REGNUM Изображение украинской бабушки, которая вышла к военнослужащим ВСУ со Знаменем Победы, будет размещено на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Бабушка с красным флагом Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия»

«Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором пожилая жительница украинского села выходит навстречу украинским военнослужащим со Знаменем Победы. Кадры демонстрируют, как женщина отказалась принимать продуктовую помощь украинского бойца после того, как он растоптал ее флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, бабушку со знаменем уже увековечили в нескольких российских городах. В Воронеже, например, установят ее деревянную скульптуру, а в Мурманске ее изображение уже нанесли на фасад жилого дома.