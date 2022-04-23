Москва, , 22:13 — REGNUM Данные о готовящихся провокациях США на Украине, целью которых является обвинение вооруженных сил РФ в применении отравляющих веществ в бывшей советской республике, намерен запросить у Министерства обороны России Следственный комитет РФ, сообщает 23 апреля ведомство в своем Telegram-канале.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил на брифинге, что власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом.

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«Следственный комитет запросит у Министерства обороны России сведения о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине и изучит эти данные в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима», — отметили в ведомстве.

В СК РФ напомнили, что Минобороны России располагает данными, согласно которым киевский националистический режим может организовать ряд провокаций на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС. Более того, украинские власти, по имеющимся у Минобороны сведениям, рассматривают возможность нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населённом пункте Каменское.

«Вероятность инсценировки подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ», — указали в ведомстве.

«Также в Минобороны сообщили, что 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника была сброшена ёмкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв, ее содержимое сейчас анализируют», — добавили в СК РФ.

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В Следственном комитете России подчеркнули, что тщательно проанализируют вышеуказанные данные с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям.

Напомним, в связи с информацией о том, что США могут пойти на применение химического оружия на Украине указал, в частности, посол РФ в Канаде Олег Степанов.

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